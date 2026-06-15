ستارباكس كوريا تغلق كل متاجرها ليوم واحد لإطلاق تدريب تاريخي

من المقرر أن تتخذ سلسلة ستارباكس في جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة خطوة غير مسبوقة بغلق كل متاجرها في 22 يونيو لإجراء تدريب تاريخي لكافة قوتها العاملة عقب حملة دعائية فاشلة أدت إلى مقاطعة الزبائن.

وقالت الشركة الأم مجموعة شاينسجاي إن متاجر ستارباكس عبر كوريا الجنوبية سوف توقف العمليات الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي الاثنين المقبل من أجل تدريب تثقيفي إلزامي عن التاريخ والحساسية الاجتماعية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما سيخضع رئيس الشركة الأم تشونج يونج-جين وغيره من المسؤولين التنفيذيين والمديرين لنفس التدريب ولكن بشكل منفصل.

وتأتي الخطوة عقب حملة «تانك داي» (يوم الدبابة) التي أطلقتها الشهر الماضي وعُرض خلالها خصومات على سلسلتها من الأكواب الاستانلس المسماه «تانك» ولكن الحملة تسببت في انتقادات للإشارة إلى مجزرة جوانجو شديدة الحساسية التي وقعت في ثمانينيات القرن الماضي عندما أرسل المجلس العسكري الحاكم الكوري الجنوبي حينها الجنود في دبابات لقمع مظاهرة في المدينة مما أسفر عن مقتل المئات.

وأثارت الحملة انتقادات شديدة من الزبائن والسياسيين بما في ذلك الرئيس لي جاي ميونج. وأصدر رئيس الشركة الأم تشونج اعتذاراً عاماً وأقال الرئيس التنفيذي لشركة ستارباكس كوريا فيما تحدث المديرون التنفيذيون عن تراجع كبير في العائدات.

والغلق المقبل للسلسلة هو الأول منذ دخلت ستارباكس إلى كوريا الجنوبية في 1999 وفيه يتم غلق الشركة لكل متاجرها في وقت مبكر بناء على أمر إداري.