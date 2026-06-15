مكاسب قوية لسندات الأسواق الدولية بدعم اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب

ارتفعت ​السندات الدولية لاقتصادات الأسواق الناشئة ‌الحدودية ​بشكل حاد اليوم الاثنين، مع بلوغ العديد منها مستويات لم تسجل منذ ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، وذلك بعد ⁠إعلان مسؤولين من البلدين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات ‌طويلة الأجل، الصادرة عن دول تعتمد بشكل كبير على واردات ‌الطاقة، سجلت أكبر المكاسب، إذ ‌قفزت السندات السريلانكية المستحقة في ‌2038 بأكثر من ‌سنتين لتصل إلى ما يزيد قليلا على ​99 سنتاً ‌للدولار، ​فيما ارتفعت السندات ⁠الدولية المصرية 1.8 سنت. وصعدت سندات كينيا وباكستان بأكثر من سنت ​واحد.

كما ⁠شملت ⁠المكاسب سندات صادرة عن حكومات في الشرق الأوسط، إذ ارتفعت ⁠السندات السعودية المستحقة في 2047 بنحو سنت واحد، بينما زادت السندات البحرينية 0.7 سنت.

وأوضحت بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال ‌ماركت إنتليجنس تراجع تكلفة التأمين على الديون ​السيادية عبر عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات على نطاق واسع.