الدولار عند أدنى مستوى في 10 أيام مع توصل أمريكا وإيران لاتفاق سلام





انخفض الدولار اليوم الاثنين إلى أدنى ​مستوى له في 10 أيام مقابل عملات رئيسية ‌أخرى، ​إذ أدت التقارير الواردة عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع أسعار النفط وزيادة الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.

وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس الأحد إنهم اتفقوا على إطار عمل للسلام ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار ⁠الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من أربعة بالمئة إلى 83.82 دولار للبرميل.

لكن الحذر استمر حيث قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز أمس إنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، فإنه ‌سيستأنف الهجمات العسكرية على طهران أو يجعل الولايات ‌المتحدة "حارسة على الشرق الأوسط" مقابل 20 بالمئة من إيرادات ‌المنطقة.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة في ‌التعاملات الآسيوية إلى 1.1607 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3448 دولار.

وارتفع ​الدولار الأسترالي 0.50 ‌بالمئة إلى ​0.7075 دولار، في حين صعد الدولار ⁠النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5854 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ​ذلك الين ⁠واليورو، 0.31 ⁠بالمئة إلى 99.492، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو حزيران.

وقال نيك تويدال، كبير محللي الأسواق لدى إيه.تي.إف.إكس جلوبال في ⁠سيدني "أعتقد أننا سنشهد انخفاضا في الدولار خلال الجلسات القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن نشهد ارتفاعا طفيفا في بعض العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي والين. لكنني لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة".

وأضاف "ستكون هناك أوقات انتظار ‌وترقب كثيرة لمعرفة مدى سرعة إعادة فتح المضيق بالفعل والمدة التي ستستغرقها عودة ​تدفق النفط إلى طبيعته. ومن المؤكد أن الأمر سيستغرق شهورا وليس أسابيع".

وتراجع الين إلى 160.150 دولار واستمر في التذبذب حول مستوى 160 الذي ينظر إليه على نطاق واسع على ​أنه خط أحمر للتدخل ‌الرسمي المحتمل.