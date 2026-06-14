اليابان ترسل وفداً إلى غرينلاند لاستخراج معادن أرضية نادرة

ذكرت صحيفة ‌نيكاي ​اليوم الأحد أن اليابان تستعد لإرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية ⁠استخراج المعادن الأرضية النادرة.

وأضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين ‌من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات ‌تجارية والمنظمة اليابانية لأمن ‌الطاقة والمعادن، مشيرة إلى ‌أنهم سيجرون ‌محادثات مع مسؤولي الحكومة ​هناك.

وأعلن ‌البيت ​الأبيض في ⁠يناير أن الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب ⁠يدرس ⁠سبل الاستحواذ على الجزيرة، مما ⁠أثار قلق دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا. ومنذ ذلك الحين، انتقلت المحادثات ‌إلى المسار الدبلوماسي.

وتحظى غرينلاند باهتمام كبير ​بسبب موقعها الاستراتيجي واحتياطياتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة.