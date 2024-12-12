ترامب يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك.. ويغازل الشركات بتخفيضات ضريبية

قرع دونالد ترامب جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية الخميس، وهي لحظة احتفالية للرئيس المنتخب الذي عاد إلى البيت الأبيض في انتخابات كان الاقتصاد الأمريكي فيها محور الاهتمام.

استغل ترامب هذه المناسبة لتقديم جولة جديدة من التعهدات بخفض الضرائب، وهي أولوية رئيسية للعديد من المانحين السياسيين وقادة الأعمال الذين تجمعوا في قاعة التداول في بورصة نيويورك.

تعهد الرئيس المنتخب بخفض معدل الشركات إلى 15% من 21%، وقال إنه يتحدث مع مستشاريه بشأن خفض الضرائب على مكاسب رأس المال والأرباح، وهي التغييرات التي من شأنها أن تلقى استحسان المستثمرين ومن المرجح أن تؤدي إلى انتعاش السوق.

قال ترامب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» بعد لحظات من قرع الجرس: «أردت حقاً خفض الضريبة إلى 15%، وسنكون قادرين على القيام بذلك. سنواصل خفض الضرائب بشكل أكبر».

كما وعد ترامب بالقيام «بشيء عظيم مع العملات المشفرة». وتعهد بخفض القواعد الفيدرالية وبدأ في تسمية الجهات التنظيمية، بما في ذلك بول أتكينز في لجنة الأوراق المالية والبورصة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة لصناعة الأصول الرقمية.

اختارت مجلة تايم ترامب «شخصية العام». وقد منحت المجلة اللقب للرئيس القادم بعد عودته السياسية المذهلة في انتخابات نوفمبر التي شهدت فوزه بفترة ولاية ثانية وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس.

انضم إلى ترامب العديد من أبرز مرشحيه لمناصب حكومية، بما في ذلك مرشح وزارة الخزانة سكوت بيسنت مؤسس شركة Key Square Group LP؛ ومرشح وزارة التجارة هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة Cantor Fitzgerald LP؛ وروبرت إف كينيدي جونيور المرشح لمنصب وزير الصحة؛ وحاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم الذي تم اختياره لوزارة الداخلية؛ وكيلي لوفلر المرشح لإدارة مؤسسة المشاريع الصغيرة؛ ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، من بين آخرين.