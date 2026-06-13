صراع المسميات.. «سبيس إكس» تشطب «العظماء السبعة»

اقتحمت شركة «سبيس إكس» الأسواق هذا الأسبوع بقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار، متفوقة على عضوين في مجموعة «العظماء السبعة» بوول ستريت، ومثيرة سؤالاً جوهرياً: هل ما زال اسم «العظماء السبعة» ملائماً؟ وإذا لم يكن كذلك، فماذا يجب أن يحل محله؟

وقد قفز هذا الاكتتاب العام، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، بالقيمة السوقية لشركة «سبيس إكس» لتتجاوز عضوين في مجموعة «العظماء السبعة»: شركة «تسلا» المملوكة أيضاً للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وشركة «ميتا بلاتفورمز». وقال محللون إنه مع وجود منافسين تريليونيين مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» ينتظرون دورهم في طوابير الاكتتاب العام، فإن النادي قد يحتاج قريباً إلى تغيير اسمه.

ويعود مصطلح «العظماء السبعة» إلى أواخر عام 2023، حين صاغه مايكل هارتنيت، كبير استراتيجيي الاستثمار في قسم الأبحاث العالمية ببنك أوف أمريكا لوصف سبع شركات تكنولوجية كبرى هي: إنفيديا، آبل، أمازون، ألفابت، ميتا، تسلا، ومايكروسوفت، والتي شكلت لاحقاً العمود الفقري لمكاسب مؤشرات الأسهم الأميركية.

وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي السوق في «فيتشورم إكويتيز»: «مع وصول سبيس إكس، يصبح من الصعب جداً الاستمرار في استخدام مسمى (العظماء السبعة) كاختصار دقيق لريادة السوق، لأن واحدة من أهم الشركات في العالم ستكون على الفور خارج هذا التصنيف».

العظماء السبعة أم مانغوز؟

وهذه المجموعات ليست فئات رسمية في السوق، بل هي مسميات واختصارات ابتكرها الاستراتيجيون والمستثمرون ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على الأسهم الكبرى الأكثر سخونة في لحظة معينة، ولتلك المسميات تاريخ طويل، يمتد من مجموعة «نيفيتي 50» (Nifty 50) في الستينيات والسبعينيات إلى «الفرسان الأربعة» (Four Horsemen) إبان طفرة الدوت كوم في أواخر التسعينيات.

وقد أطلق الاكتتاب العام لشركة «سبيس إكس» سباقاً لابتكار الاختصار الجذاب القادم.

ومن بين الألقاب التي بدأت تكتسب رواجاً على منصة «إكس» مسمى «مانغوز» (MANGOS)، والذي يرمز إلى بداية أسماء شركات: ميتا، وأنثروبيك، وإنفيديا، وألفابت، وأوبن إيه آي، وسبيس إكس. غير أن هذه المجموعة لا تزال بعيدة عن المعايير الموحدة، حيث يفسر البعض حرف «A» على أنه يرمز لشركة أبل، التي تعد حالياً ثالث أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة.

وقالت آغا كوبلينسكا، نائبة رئيس تطوير المنتجات في «تيدال فاينانشال غرووب»، وهي شركة تساعد مديري الأصول في إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): «نحن نشير إلى هذا المسمى داخلياً بالفعل، وبدأ قطاع المال في تبنيه أيضاً».

أما دان بوردمان ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة «بي آر آي ويلث ماناجمينت»، فقد اتخذ مساراً آخر، مقترحاً مسمى «ماغنا آتومز» (Magna Atoms) — والذي يضم «العظماء السبعة» بالإضافة إلى «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

ومع ازدهار الذكاء الاصطناعي الذي يدفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، والظهور المفاجئ لشركات جديدة تتجاوز قيمتها تريليون دولار، فإن ترتيب الشركات الرائدة غالبًا ما يكون في حالة تغير مستمر. في مذكرة بتاريخ 22 مايو، كتب بنك أوف أمريكا عن "الشركات العشر الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا برودكوم، ومايكرون تكنولوجي، وأدفانسد مايكرو ديفايسز إلى الشركات السبع الأصلية، مما يعكس انتعاش سوق أشباه الموصلات خلال العام الماضي. تمثل هذه المجموعة أكثر من 40% من وزن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وشمل تصنيف FANG شركات فيسبوك، وأمازون، ونتفليكس، وجوجل. وأضاف تصنيف FAANG شركة آبل، بينما استبعد تصنيف "السبعة الرائعون" شركة نتفليكس وأضاف شركات مايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا، ليعكس كل تغيير تحولات في قمة السوق.

يقول داستن ثاكيري، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كرو أدفايزرز: "يُطلق على هذا التصنيف اسم "السبعة الرائعون" منذ عدة سنوات. ربما تتطلع الأسواق إلى شيء جديد".

بالتأكيد، لا يتوقع الجميع زوال التصنيف القديم.

يقول ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة راوند هيل إنفستمنتس: "لن يختفي تصنيف "السبعة الرائعون". فهو راسخ جدًا في نظرة المستثمرين ووسائل الإعلام إلى ريادة شركات التكنولوجيا الكبرى. ما سنراه على الأرجح هو إضافة مصطلحات جديدة بدلًا من استبدالها".