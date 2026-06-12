ارتفاع المؤشرات اليابانية بدعم مكاسب شركات الرقائق الإلكترونية

ارتفعت المؤشرات اليابانية في تداولات ​الجمعة بدعم مكاسب أسهم الشركات المرتبطة ‌بالرقائق الإلكترونية، وأغلق المؤشر نيكاي ​مرتفعا بنحو 3 % وسط إقبال المستثمرين على ‌شراء الأسهم ​بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وزاد المؤشر نيكاي 2.81 % إلى 66020.04 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 4.4 % في وقت سابق من الجلسة.لكن المؤشر سجل ⁠انخفاضا أسبوعيا 0.85 % في أسبوع تداولات اتسم بالتقلب، منهيا بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.35 % ليصل إلى 3881.96 نقطة.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة ‌بالرقائق الإلكترونية مكاسب المؤشر نيكاي، ‌وقفز سهم أدفانتست 8.54 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 7.26 % .

وصعدت أسهم البنوك قبل اجتماع ​السياسة النقدية لبنك ‌اليابان المركزي الأسبوع المقبل، ​إذ من المقرر أن يرفع ⁠البنك المركزي سعر الفائدة إلى 1% وهو أعلى مستوى منذ 31 عاما.

وصعد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 0.67 % وميزوهو فاينانشال ​جروب ⁠2.29 % .وارتفع مؤشر ⁠قطاع البنوك 30 % هذا العام حتى الآن، وهو عند نفس المستوى الذي كان عليه في منتصف فبراير قبل اندلاع حرب ⁠الشرق الأوسط.

لكن هذا الأداء جاء متواضعا مقارنة مع مكاسب بلغت 68 % في مؤشر قطاع المعادن غير الحديدية الذي يشمل شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية التي تستخدمها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مثل فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير المحافظ ‌الاستثمارية في شركة جي.سي.آي أسيت مانجمنت "هذا يشير إلى عدم استقرار سوق الأسهم. لم يبدأ المستثمرون ​بعد في تحويل أهدافهم نحو مجموعة واسعة من الأسهم".

وهبطت أسهم شركة ريكروت هولدينجز للتوظيف 3.27 % وموراتا مانيوفاكتشرينج للمكونات الإلكترونية 4.58 % ، لتشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، فيما

تراجع أيضا سهم سوني جروب ​2.29 %.