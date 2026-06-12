الأسهم الأوروبية خضراء بدعم مكاسب قطاعات ‌السفر والسياحة والترفيه

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات ​الجمعة، إذ صعدت جميع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1% ، في ​ظل تراجع أسعار النفط على أمل تحقيق انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط.

وتراجع خام برنت بأكثر من 2% ، مواصلا خسائر الجلسة السابقة، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لشن ضربة عسكرية على إيران، مما ⁠خفف من المخاوف من تصعيد العمليات القتالية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 % إلى 628.81 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية ‌بنسبة 1% . وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الطاقة.

وأنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت 4 أيام الخميس، في وقت استوعب ‌فيه المستثمرون أثر رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة ‌وتجاهلوا إلى حد كبير تصاعد حدة الخطاب بين ‌الولايات المتحدة وإيران.

وتصدر قطاع ‌السفر والسياحة والترفيه مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 3.4 % ، وقفز سهما لوفتهانزا وإير ​فرانس 4.6 % و5.7 % على الترتيب.

وصعد ​قطاع البنوك 2.3 %، ⁠مع زيادة سهمي بنك باركليز وستاندرد تشارترد بأكثر من 2% .

وارتفع سهما شركتي تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي ليجراند وشنايدر إلكتريك ​1% و1.4 % على الترتيب.

وصعد سهم نوفو نورديسك 0.4 % بعد أن وافقت الهيئة المعنية بالقواعد التنظيمية لقطاع الأدوية في بريطانيا الخميس على حبوب إنقاص الوزن التي تنتجها الشركة، مما يجعل بريطانيا أول سوق في أوروبا يمكن للمرضى فيه الحصول على هذه الأقراص.

وارتفع سهم شركة إنتاين لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت 3.2 % بعد أن رفع باركليز توصيته ‌لأداء قطاع شركات الألعاب الأوروبي إلى "تحرك متسق مع السوق" بما يعني عدم ​توقع أي صعود أو هبوط حاد حاليا.

وأشارت بيانات صدرت حديثا إلى انخفاض التضخم في ألمانيا قليلا إلى 2.7 % في مايو ، وإلى انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1 % في ​أبريل .