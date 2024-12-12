تراجع سعر اليوان أمام الدولار في تعاملات اليوم

تراجع اليوان الصيني أمام الدولار. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب (المركزي) الصيني 1854ر7 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 11 بيبا صينيا عن مستواه أمس وكان 1843ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب اليوم الخميس 1ر66 مليار يوان في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.