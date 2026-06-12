تذبذب الدولار مع تقييم توقعات الفائدة الأمريكية

تذبذب أداء الدولار، أمس، إذ أضعفت الضربات الأمريكية الجديدة في الشرق ​الأوسط معنويات السوق، في حين أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ‌خلال مايو ​إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات إلى استمرار قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وبلغ اليورو 1.1553 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى في 10 أسابيع، والذي سجله الأسبوع الماضي، لكنه بدد معظم مكاسبه منذ إعلان وقف إطلاق النار في أوائل أبريل الماضي.

وبلغ الجنيه الاسترليني 1.33905 دولار، وانخفض مؤشر الدولار مقابل 6 عملات إلى 99.903، بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل ضربات ضد أهداف متعددة في إيران.

وتوعد الرئيس ترامب ‌بشن المزيد من الهجمات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال ‌نيك تويدال، كبير محللي السوق لدى ‌إيه.إف.تي.إكس جلوبال: «لا يزال هناك بعض السأم من الأخبار في السوق، فمثل هذا التصعيد قبل بضعة أسابيع كان من المحتمل أن ​يدفع سعر برنت ‌إلى ما يزيد على 100 دولار، ويؤدي إلى صعود الدولار».

وأضاف تويدال: «الأمر ⁠يتلخص في أن الأسواق تتوق إلى القليل من اليقين.. هل سيكون هذا الصراع وإغلاق المضيق هو الوضع الراهن الجديد.. أم أنه مجرد «أسلوب تفاوضي» آخر يحيي آمال السلام». وفي حين ارتفع مؤشر ​أسعار المستهلكين في ⁠الولايات المتحدة 4.2% خلال ⁠الاثني عشر شهراً حتى مايو، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 2023، لا يزال خبراء الاقتصاد يرون أن الأمر لا يستدعي حتى الآن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر ⁠أسعار المستهلكين الأمريكي 0.2% خلال مايو بعد زيادته 0.4% في أبريل، ما عزز الآمال في إمكانية احتواء ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة، ويرجح المتعاملون رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، وهو تحول حاد عن التوقعات بخفضها مرتين هذا العام قبل اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير.

وسجل الين 160.52 مقابل الدولار ما جعل المتداولين في حالة توتر بشأن احتمال تدخل رسمي من طوكيو.

ودخل محافظ ​بنك اليابان كازو أويدا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، ولن يحضر اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو، ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.