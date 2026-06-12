الولايات المتحدة تعيد 22 مليار دولار رسوماً جمركية للمستوردين

أعادت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 22 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة من المستوردين في مايو، وهي أول دفعة من هذه المبالغ منذ أن ألغت المحكمة العليا أحد المكونات الرئيسية لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة فإن المبلغ يعادل تقريباً الرسوم الجمركية، التي تم تحصيلها خلال الشهر، ما يعني أن المبالغ المستردة ألغت بشكل أساسي إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية.

وبدأت الإدارة الأمريكية إجراءات ردّ المبالغ في أبريل، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترامب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، إلا أن حجم المبالغ المستردة لا يزال غير واضح بعد أن استأنفت الإدارة قرار المحكمة بردّ مبلغ 166 مليار دولار، الذي جُمع بموجب هذا القانون، إلى جميع المستوردين الذين دفعوه.

وكان صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية سلبياً قليلاً -بنحو 42 مليون دولار- وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في بيانات وزارة الخزانة، التي جمعتها بلومبرغ، والتي تعود إلى عام 2015.

عندما سُئل وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قضية استرداد الرسوم الجمركية، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إن الأموال ستعاد إلى الشركات التي استوردت البضائع الخاضعة للرسوم.

وإجمالاً انخفض العجز إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهمت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر، بشكل كبير في الخزينة خلال السنة المالية 2025، ما أدى إلى تسجيل أدنى عجز في ثلاث سنوات، وقد صرّح بيسنت بأن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب صلاحيات أخرى ستؤدي إلى وصول المبلغ نفسه إلى خزينة الحكومة في عام 2026، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم تُفعّل بالكامل بعد.

وبلغت فوائد ديون الولايات المتحدة 133 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها 44 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت ضرائب الدخل المقتطعة من حسابات الأفراد، بالإضافة إلى ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى 286 مليار دولار في مايو من 247 مليار دولار في العام الماضي، بينما انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 67 %.

ووفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأمريكية خلال السنة المالية بأكملها، وقد ذكر المكتب، وهو جهة غير حزبية، في توقعاته الصادرة في فبراير أن العجز سيبلغ 1.85 تريليون دولار للسنة المالية 2026، و1.89 تريليون دولار للسنة المالية 2027.