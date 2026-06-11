أوبك تخفض مجدداً توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، إلى 970 ألف برميل يومياً، في ثاني مراجعة بالخفض على التوالي، وفقاً لنسخة من تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس.

ورغم هذا التعديل، لا تزال «أوبك» أكثر تفاؤلاً، مقارنة بتقديرات جهات دولية أخرى، إذ ترى أن تأثير الحرب في إيران في مستويات الاستهلاك سيكون محدوداً، على عكس توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ووكالة الطاقة الدولية، اللتين تتجهان إلى تقديرات تشير إلى تراجع الطلب خلال العام نفسه.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه «رويترز»، فإن المنظمة رفعت في المقابل توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027، ما يعكس رؤية أكثر توازناً لمسار التعافي والطلب المستقبلي في أسواق الطاقة.

ويأتي هذا التباين في التقديرات وسط حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، إضافة إلى المخاوف من تأثيرات أوسع في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.