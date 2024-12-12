"أو إم في" النمساوية تنهي عقد الغاز مع غازبروم الروسية

أكدت شركة الطاقة النمساوية "أو إم في" أمس الأربعاء أنها أنهت عقد إمداد الغاز الطبيعي طويل الأجل مع شركة الغاز الروسية غازبروم بأثر فوري بسبب "عدة انتهاكات أساسية للعقد".

وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقد في الأصل في عام 2040.

وكانت غازبروم قد أوقفت إمدادات الغاز إلى "أو إم في" في منتصف نوفمبر، بعد نزاع قانوني بقيمة 230 مليون يورو (245 مليون دولار) بين شريكي العقد السابقين، حيث قضت محكمة تجارية لصالح "أو إم في".

وتم الاحتفال بعقد بين "أو إم في" وغازبروم، الذي تم توقيعه في عام 2006، في البداية من قبل السياسيين، لكن انتقادات وجهت إليه بعد ذلك بسبب طبيعته طويلة الأجل وشروطه.

ويتطلب العقد دفع ثمن الغاز، حتى لو لم يتم شراؤه. وكان هذا السيناريو يتعارض مع نية الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الغاز الروسي بسرعة، بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.