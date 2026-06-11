«لوسيد» تضيف القيادة دون استخدام اليدين إلى «جرافيتي»

تقترب شركة لوسيد الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية من توسيع نطاق تقنيات القيادة الذكية في طرازاتها، بعدما أعلنت إضافة ميزة القيادة دون استخدام اليدين إلى سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «جرافيتي»، وذلك بعد عام من طرح التقنية نفسها في سيارة «لوسيد إير».

وتأتي الخطوة عبر تحديث مباشر لنظام دريم درايف DreamDrive Pro، الذي يضيف خاصية القيادة دون استخدام اليدين، إلى جانب تحسينات في أنظمة الملاحة، وتجربة الشحن وسهولة الاستخدام اليومية، ما يعزز قدرات السيارة في مجال أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وتعتمد «جرافيتي» على منظومة متطورة، تضم 12 كاميرا خارجية وكاميرتين داخليتين وخمس وحدات رادار ومستشعر «ليدار»، لتوفير تغطية شاملة لمحيط المركبة، ودعم وظائف القيادة شبه الذاتية.

وبحسب مجلة كار أند درايفر المتخصصة أظهرت السيارة خلال اختبارات سابقة أداء سلساً على مختلف الطرق، مدعوماً بأنظمة متقدمة لإدارة القوة وعزم الدوران والتحكم في الجر، ومنع انغلاق المكابح.

ورغم أن «لوسيد» أكدت أن «جرافيتي» تمتلك المقومات التقنية التي تؤهلها مستقبلاً للوصول إلى المستوى الثالث من القيادة الذاتية فإن السيارة لا تزال معتمدة حالياً، ضمن المستوى الثاني لأنظمة مساعدة السائق، مع اعتبار ميزة القيادة دون استخدام اليدين خطوة مهمة على طريق تطوير تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة.