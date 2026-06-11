المركزي الأوروبي يترقب رفع الفائدة وسط تصاعد التضخم وضغوط الطاقة

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري في ظل توقعات بإقرار زيادة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 2023، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المستهلك في منطقة اليورو.

ويعتزم البنك إعلان قراره بشأن الفائدة، ويبقي البنك على سعر فائدة الإيداع المهم بالنسبة للمدخرين والبنوك عند مستوى 2 % منذ منتصف 2025.

وأدت صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل ملحوظ، ففي مايو ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.2 % سنوياً، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».

كان التضخم قد ارتفع بالفعل بشكل حاد إلى 3 % في أبريل، وهو ما يعني أن معدل التضخم أعلى كثيراً من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو البالغ 2 % على المدى المتوسط، ما يزيد الضغط على البنك.

وقد أدت الحرب في إيران حتى الآن إلى ارتفاع التضخم بشكل أساسي، من خلال أسعار النفط، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بسرعة، إلا أن أسعار الخدمات تشهد ارتفاعاً أيضاً. ويخشى محللون من ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث تقوم الشركات بتحميل المستهلكين تكاليف الطاقة والنقل المتزايدة.

كان معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة في فبراير الماضي قبل نشوب حرب إيران 1.9 %.

وتؤكد كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، باستمرار استعداد البنك للتحرك إذا لزم الأمر لكبح جماح التضخم.

وتؤدي زيادة البنك المركزي الأوروبي للفائدة الرئيسية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، وهو ما يكبح الطلب، ويخفض التضخم.

في الوقت نفسه ستؤدي الفائدة المرتفعة إلى الضغط على اقتصاد منطقة اليورو الضعيف، الذي يعاني من تداعيات الحرب في إيران، وانكمش على خلاف التوقعات خلال الربع الأول.