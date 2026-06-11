ارتفاع النفط.. والذهب إلى أدنى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار النفط أمس، بعدما توعد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الضربات.

وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار، أو 1.9%، إلى 93.19 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.91 دولار، أو 2.17%، إلى 90.11 دولاراً للبرميل.

وانخفض الذهب بأكثر من 2%، أمس، ليسجل ​أدنى مستوى في أكثر من شهرين بعد أن بدد تجدد المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط آمال التوصل قريباً إلى تسوية لإنهاء الحرب وفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية ⁠2.1% إلى 4172.44 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوى منذ 23 مارس، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس ‌2.1% إلى 4195.60 دولاراً.

وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث في (إف.إكس.تي.إم): «لا يزال الذهب ضحية لتزايد مخاطر التضخم رغم أن التوتر الجيوسياسي يغذي العزوف عن المخاطرة.

وهبط الذهب بأكثر من 20% منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، ​وأدت ⁠الحرب إلى ارتفاع ⁠أسعار النفط، ما أدى لمخاوف من التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 63.99 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين 3.1% إلى 1673.97 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1217 دولاراً.