أسرار المسارات الجوية.. لماذا لا تطير الطائرات في خط مستقيم؟

أول أسباب هذا الالتباس يعود إلى الخرائط نفسها، فعند عرض المسار على خريطة مسطحة، يبدو منحنياً أو غير مباشر، لكن الأرض كروية، والطائرات غالباً ما تسير وفق ما يعرف بمسار «الدائرة العظمى»، وهو أقصر مسافة فعلية على سطح الكرة الأرضية.
وعند إسقاط هذا المسار المنحني على خريطة مسطحة، يبدو كأنه التفاف، بينما هو في الحقيقة المسار الأكثر مباشرة. الجغرافيا ليست العامل الوحيد. في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تهب تيارات نفاثة بسرعة هائلة من الغرب إلى الشرق، تستفيد الطائرات المتجهة شرقاً من هذه الرياح الخلفية لتقليل زمن الرحلة واستهلاك الوقود، حتى لو اضطرت إلى أن تسلك مساراً أطول قليلاً، والنتيجة؟ رحلات الشرق غالباً ما تكون أقصر زمناً من رحلات الاتجاه المعاكس، رغم أن المسافة واحدة.
الطقس بدوره يرسم خرائطه الخاصة، السحب الرعدية الكثيفة، والاضطرابات الهوائية، والانفجارات الهوائية الهابطة، كلها عوامل تدفع الطيارين إلى الالتفاف حول مناطق خطرة حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة.
قرار تغيير المسار هنا ليس رفاهية، بل ضرورة.
ولا يمكن تجاهل العامل السياسي، فإغلاق مجالات جوية بسبب نزاعات أو توترات دولية، يجبر شركات الطيران على إعادة رسم طرقها بالكامل، ما يضيف ساعات أحياناً إلى زمن الرحلة.