«باركليز» يتوقع ارتفاع «برنت» مع تواصل إغلاق «هرمز»

رجح بنك ​باركليز أن يتجاوز متوسط سعر ‌خام ​برنت توقعاته الحالية إذا استمر إغلاق مضيق هرمز إلى ما بعد نهاية هذا الشهر. وتوقع «باركليز» ⁠أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في 2026 و88 دولاراً في 2027 على افتراض استعادة حرية الملاحة عبر المضيق بحلول ‌نهاية هذا الشهر.

وإذا ‌تأخرت العودة إلى الوضع ‌الطبيعي حتى نهاية ‌يوليو، فإن البنك يتوقع أن ​يبلغ متوسط ‌سعر ​خام برنت 105 ⁠دولارات للبرميل في 2026 و95 دولاراً في 2027.

وأي تأخير ​إضافي ⁠حتى ⁠نهاية أغسطس من شأنه رفع متوسط الأسعار إلى ⁠110 دولارات في 2026 و105 دولارات في 2027. وواصلت أسعار النفط تراجعها، أمس، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها الأخيرة.

وجاء الهبوط بعد أن قفزت الأسعار 5% في الجلسة السابقة مدفوعة بالهجمات الإسرائيلية على إيران ولبنان، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1% في نهاية الجلسة عقب إعلان الطرفين وقف الهجمات المتبادلة.