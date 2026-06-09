إقبال قوي على سندات "تينسنت" الصينية مع طلبات تتجاوز 17 مليار دولار

استقطبت شركة تينسنت القابضة الصينية طلبات شراء تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار لسندات ثنائية العملة تخطط لإصدارها، في مؤشر على الثقة القوية من المستثمرين العالميين بعملاق التكنولوجيا الصيني، رغم سعي الشركة لجمع نحو 4 مليارات دولار فقط من الطرح.

وأظهرت بيانات سجلات الاكتتاب أن الطلب على السندات المقومة باليوان والدولار فاق المعروض بأكثر من أربعة أضعاف، مدفوعاً بمكانة تينسنت في قطاع التكنولوجيا العالمي والزخم المتواصل لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبلغت طلبات الاكتتاب على السندات المقومة باليوان، لأجلي 10 و30 عاماً، أكثر من 53.5 مليار يوان (نحو 7.9 مليارات دولار)، فيما تجاوزت طلبات السندات المقومة بالدولار لأجلي 10 و20 عاماً 9.2 مليارات دولار.

ودفع الإقبال القوي الشركة إلى تحسين شروط التسعير، حيث جرى خفض هوامش العائد النهائية على السندات الدولارية مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، ما يعكس قوة الطلب وتنافس المستثمرين على المشاركة في الإصدار.

وتعتزم تينسنت استخدام حصيلة الطرح لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك إعادة تمويل التزامات قائمة، في إطار إدارة هيكلها التمويلي وتعزيز مرونتها المالية.

ويُعد هذا الإصدار أول عودة للشركة إلى سوق السندات الدولارية منذ أبريل 2021، عندما جمعت 4.15 مليارات دولار، فيما كانت آخر عملية تمويل لها في أسواق الدين العالمية خلال سبتمبر الماضي عبر إصدار سندات مقومة باليوان الخارجي بقيمة 9 مليارات يوان.

ويأتي النجاح الكبير للاكتتاب في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا العالمي موجة تفاؤل مدفوعة بالاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الشركات التكنولوجية الكبرى ذات المراكز المالية القوية والنمو المستدام.