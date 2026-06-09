الصين تصطاد المعادن الاستراتيجية من البحر

كشفت وزارة الموارد الطبيعية الصينية عن تقدم ملحوظ في مجال استخدام مياه البحر، مع تسليط الضوء على الاحتياطيات الضخمة من المعادن الاستراتيجية التي تحتويها، وخطط بكين لتوسيع نطاق استخراجها عبر تطوير التقنيات المتقدمة.

ووفقاً لتقرير رسمي نقلته وكالة «شينخوا»، نجحت الصين في استخراج كميات من اليورانيوم تُقدّر بعدة كيلوغرامات من بيئات بحرية حقيقية، إلى جانب تحقيق اختراقات بحثية في تقنيات استخراج عناصر استراتيجية مثل الليثيوم والديوتيريوم والعناصر النادرة الأخرى.

ويقدّر التقرير احتياطيات اليورانيوم في مياه البحر عالمياً بنحو 4.5 مليارات طن، وهو ما يفوق الاحتياطيات البرية المعروفة بأكثر من ألف مرة، ما يعزز أهمية هذا المصدر غير التقليدي للموارد.

وفي قطاع تحلية المياه، أوضح مسؤولون صينيون أن البلاد تدير حالياً 167 مشروعاً بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3.077 ملايين طن يومياً، في حين ارتفع استخدام مياه البحر لأغراض التبريد الصناعي إلى 193.36 مليار طن سنوياً، بزيادة 86.4% مقارنة بعام 2020.

وتتجه الصين خلال السنوات المقبلة، ضمن خطتها الخمسية، إلى تعزيز الابتكار في تقنيات تحلية واستخدام مياه البحر، وبناء قدرات تكنولوجية متقدمة لاستخراج العناصر الاستراتيجية من المحيطات.