تقلص العجز التجاري الأمريكي في أبريل بدعم من قفزة في الصادرات





تقلص العجز ‌التجاري ​الأمريكي في أبريل نيسان مع قفز الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه ⁠يضع في حال استمراره التجارة على المسار الصحيح للمساهمة ‌في النمو الاقتصادي خلال هذا الربع.

وأعلن ‌مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب ‌الإحصاء التابعان لوزارة التجارة ‌الأمريكية اليوم ‌الثلاثاء، أن العجز التجاري ​تراجع ‌1.2 بالمئة ​إلى 55.9 ⁠مليار دولار.

وعُدلت بيانات مارس ​ ⁠بالخفض لتُظهر العجز ⁠عند 56.6 مليار دولار بدلا ⁠من الرقم المعلن سابقا والبالغ 60.3 مليار دولار.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ‌أن يتقلص العجز التجاري إلى 56.2 ​مليار دولار في أبريل نيسان.