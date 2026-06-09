تقلص العجز التجاري الأمريكي في أبريل بدعم من قفزة في الصادرات

تقلص العجز التجاري الأمريكي في أبريل نيسان مع قفز الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه يضع في حال استمراره التجارة على المسار الصحيح للمساهمة في النمو الاقتصادي خلال هذا الربع.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري تراجع 1.2 بالمئة إلى 55.9 مليار دولار.
وعُدلت بيانات مارس بالخفض لتُظهر العجز عند 56.6 مليار دولار بدلا من الرقم المعلن سابقا والبالغ 60.3 مليار دولار.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتقلص العجز التجاري إلى 56.2 مليار دولار في أبريل نيسان.