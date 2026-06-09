أوبن أيه.آي تقدم ملفا سريا للطرح العام الأولي لأسهمها

قدمت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي، مطورة برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي ملفا أوليا تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، لتكون بذلك ثالث شركة عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي تتحرك لطرح أسهمها في وول ستريت.

وقالت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، مساء أمس إنها قدمت ملفا سريا بشأن الطرح العام الأولي إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان مكتوب: "نتوقع تسريب هذه المعلومات، لذا نعلن عنها الآن. لم نحدد موعدا نهائيا بعد؛ قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لأن هناك أمورا نرغب في القيام بها (قبل تنفيذ الطرح العام الأولي) والتي قد يكون إنجازها أسهل بالنسبة لنا كشركة خاصة (كما هو الحال الآن). لكنها مجموعة معقدة من المفاضلات، وهذا يمنحنا خيار الطرح العام في وقت أقرب إذا تبين أن ذلك هو الأنسب".

وتأتي خطوة أوبن أيه.آي بعد إعلان منافستها أنثروبك في الأول من الشهر الحالي عن توجهها أيضًا نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام. وتتبع الشركتان الآن خطى شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك، التي بدأت جولة ترويجية للاكتتاب العام، تسوق فيها لنفسها كشركة فضاء متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

طرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، لأول مرة إمكانية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في خريف العام الماضي، واصفا إياه بأنه "المسار الأرجح" للشركة نظرا لحجمها وحاجتها إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير تقنياتها.

يذكر أن أوبن أيه.آي تأسست في عام 2015 كمنظمة غير ربحية تعنى بتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة الصالح العام، وتقدر قيمتها السوقية حاليا بنحو 852 مليار دولار.

ولتمهيد الطريق أمام تنفيذ خطوة الطرح العام الأولي، أعلنت أوبن أيه.آي في العام الماضي إعادة تنظيم هيكلها الاقتصادي والتحول إلى مؤسسة نفع عام رغم أنها ظلت من الناحية الفنية تحت ولاية منظمة غير هادفة للربح.

كما فازت الشركة في النزاع القضائي مع إيلون ماسك أحد مؤسسيها والذي أقام دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بإقالة سام ألتمان من رئاسة الشركة، وإلغاء قرار تحويلها إلى شركة هادفة للربح. ورفضت المحكمة في الشهر الماضي الدعوى لآن ماسك أقامها بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة للطعن على قرارات الشركة.