ارتفاع اسهم باناسونيك بفضل توقعات الطلب على أنظمة تخزين الطاقة

ارتفع سهم شركة الإلكترونيات اليابانية باناسونيك خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة وصلت إلى 8.3% بعد أن عزز العرض الذي قدمته الشركة اليابانية للمستثمرين أمس التوقعات بأن الطلب سيكون قويًا على أنظمة تخزين الطاقة لمراكز البيانات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات متعلقة بطلبيات لأنظمة تخزين الطاقة لمراكز البيانات، وتم تضمينها في توقعات مبيعاتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2029.

من ناحيته أعربت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية عن "إعجابها" بهذا التطور في أداء باناسونيك، حيث تشير البيانات إلى إمكانات النمو القوي، وفقا لما كتبه المحللان ماساهيرو شيبانو وتاكيرو فوجيوارا في مذكرة لعملاء سيتي جروب.

وفي مذكرة للعملاء كتب كازو يوشيكاوا وهيدتاكا سوزوكي المحللان في شركة مورجان ستانلي إم.يو.إف.جي سيكيورتيز "هذه مشاريع تم التوصل إلى اتفاقيات بشأنها مع العملاء فيما يتعلق بتطوير المنتجات واستلام الطلبات، مما يشير إلى مستوى أعلى من اليقين في تحقيق الإيرادات المتوقعة"، كما ذكر محللا مورجان ستانلي إم يو إف جي للأوراق المالية، كازو يوشيكاوا وهيدتاكا سوزوكي، في مذكرة.

وأضافا أن بيانات المبيعات والأرباح لأعمال باناسونيك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تؤكد مجددا ربحيتها العالية.