واردات الصين النفطية تواصل التراجع في مايو وتبلغ قاع 8 سنوات

تراجعت واردات ‌الصين ​من النفط في مايو إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات، ⁠ليتواصل الانخفاض الكبير في واردات أكبر دولة مستوردة للنفط ‌في العالم، وهو ما يحد من ارتفاع ‌أسعار النفط العالمية.

وأظهرت بيانات ‌الجمارك اليوم الثلاثاء ‌انخفاض ‌واردات الخام 29 بالمئة مقارنة بمايو ​ من ‌العام ​الماضي إلى 33.08 ⁠مليون طن، بما يعادل 7.79 ملايين ​برميل ⁠يوميا، وهو أدنى مستوى ⁠منذ فبراير 2018.

تستورد الصين ⁠ما يقرب من نصف احتياجاتها من الخام من الشرق الأوسط، حيث يتسبب ‌إغلاق مضيق هرمز في انخفاض عدد ​الناقلات التي تنقل النفط والمنتجات المكررة إلى دول العالم.