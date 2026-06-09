صعود طفيف للنفط مع غياب الوضوح بعد وقف إيران وإسرائيل تبادل الهجمات

ارتفعت أسعار النفط ​في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد ‌أن ​تركت إيران وإسرائيل الباب مفتوحا أمام احتمال استئناف تبادل الهجمات بينهما على الرغم من أنهما أوقفتا الأعمال القتالية استجابة لمناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعدت ⁠العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 94.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0001 ‌بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 ‌سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 91.41 ‌دولارا للبرميل.

كانت الأسعار قد زات ‌بما يصل إلى ‌خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن قلل تجدد الضربات ​الإسرائيلية على ‌إيران ​والهجمات في لبنان من الآمال ⁠في نهاية وشيكة للحرب الأوسع نطاقا، لكنها قلصت مكاسبها بعد أن أعلنت إيران ⁠انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "رغم ⁠وجود بعض الارتياح حيال أحدث توقف للضربات المباشرة، فإن المستثمرين غير مقتنعين بأن الهدنة ستصمد". وأضاف أن ما يسيطر على التوقعات في السوق هو استمرار ‌حالة الضبابية لا التوصل إلى حل دائم.