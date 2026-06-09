30 % مكاسب خام برنت في 100 يوم

تخلت أسعار ​النفط، أمس، عن مكاسب وصلت بها لارتفاع زاد على 5 % في وقت سابق من ​الجلسة.

وخلال التعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.2 % إلى 94.19 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الآجلة ⁠لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 91.33 دولاراً للبرميل.

وسجلت الأسعار قفزة زادت على 5 % بعد أن نفذت إسرائيل ضربات من جديد على إيران وعلى لبنان قبلها، ما بدد آمال التوصل سريعاً لنهاية للحرب الأوسع نطاقاً في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 100 يوم، ارتفع خام برنت 30 %، والخام الأمريكي 36 %، ولامس برنت ذروة عند نحو 120 دولاراً للبرميل في أبريل.

وذكر ⁠جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس: «مع تبادل إيران وإسرائيل إطلاق النار، تتزايد المخاوف في السوق من احتمال استمرار القيود على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لفترة أطول، ما يدعم ارتفاع الأسعار».

وقال إريك ميرسون، من إس.إي.بي ريسيرش لأبحاث السوق: «بالنسبة للأسواق، يظل السيناريو الأفضل على المدى القريب هو اتفاق محدود يحل أزمة المضيق ويوقف الضربات القوية لكسب الوقت».

ووسط أزمة الإمدادات، وافق تحالف «أوبك+»، الأحد، على زيادة إنتاجه من النفط للمرة الرابعة في 4 أشهر.

وقال محللون إن القرار لن يكون له تأثير كبير بسبب التحديات الجيوسياسية في الشرق الاوسط، أو بسبب هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على البنية التحتية التي أضعفت قدرتها الإنتاجية، كما في حالة روسيا. وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة: في السوق الحالية، سيكون التأثير المادي لمثل هذا القرار محدوداً.