مسؤول المناخ في الأمم المتحدة: العالم في «القبضة الخانقة» للوقود الأحفوري

دعا سيمون ستيل، مسؤول ملف المناخ في الأمم المتحدة، إلى التحول السريع نحو الطاقة المتجددة.

وقال ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الاثنين، في مستهل مؤتمر عن المناخ يستمر 10 أيام في مدينة بون الألمانية: «إن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في معاناة إنسانية هائلة، وأشعلت أزمة في أسعار الوقود تخنق الاقتصادات في كل مكان. الأمر شديد الوضوح. استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني استمرار استيراد التضخم والاضطراب الاقتصادي».

وأشار إلى أن التصدي لأزمة المناخ العالمية هو أصعب مهمة، لكنه أيضاً أهم مهمة تضطلع بها البشرية على الإطلاق.

يشارك في مؤتمر بون للمناخ نحو 6500 مندوب من مسؤولي الحكومات والمجتمع العلمي وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، يمثلون جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً.

ويستهدف المؤتمر التحضير لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، التي تعقد في وقت لاحق هذا العام بمدينة أنطاليا التركية.

وتؤكد الحكومة الألمانية أن مؤتمر بون هو أكبر مؤتمر دوري للأمم المتحدة يُعقد في ألمانيا.