الأثرياء يلجأون إلى الطائرات الخاصة مع اضطرابات السفر العالمية وارتفاع التكاليف

تشهد سوق الطيران الخاص انتعاشاً متسارعاً مع تزايد إقبال الأثرياء والرؤساء التنفيذيين والمشاهير ونجوم الرياضة على استئجار الطائرات الخاصة، في ظل اضطرابات السفر العالمية وارتفاع أسعار وقود الطائرات الناتج عن الحرب بين إيران وإسرائيل.

وبينما تواجه شركات الطيران التجارية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف وإلغاء الرحلات، يواصل أصحاب الثروات المرتفعة الإنفاق على السفر الخاص، خاصة لحضور فعاليات عالمية بارزة مثل سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 ومهرجان كان السينمائي.

وارتفعت أسعار وقود الطائرات إلى نحو الضعف منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، ما دفع العديد من شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر وتقليص بعض الرحلات.

ووفقاً لبيانات منصة «وينج إكس» المتخصصة، ارتفع عدد رحلات الطيران الخاص عالمياً بنحو 4% منذ بداية العام، في حين تراجعت السعة الإجمالية للركاب في قطاع الطيران التجاري العالمي بنسبة تراوح بين 3% و4%.

وأكد مسؤولون في قطاع الطيران الخاص أن المسافرين الأثرياء باتوا يفضلون الطائرات الخاصة لتجنب مخاطر إلغاء الرحلات التجارية والازدحام في المطارات، ما أدى إلى زيادة الحجوزات على الرحلات المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة.

كما سجلت الرحلات المرتبطة بمهرجان كان السينمائي زيادة بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع الطلب على الرحلات الخاصة إلى سباق موناكو بنحو الثلث، وسط توقعات بأن يقترب الطلب على الطيران الخاص هذا العام من مستويات قياسية جديدة.