«إنجريديون» تستحوذ على «تيت أند لايل» البريطانية بـ3.6 مليارات دولار

وافقت شركة «تيت أند لايل» البريطانية المتخصصة في السكريات والمنتجات الغذائية على عرض استحواذ تقدّمت به شركة «إنجريديون» الأمريكية مقابل نحو 3.6 مليارات دولار (2.7 مليار جنيه إسترليني)، في صفقة تعكس استمرار موجة لاستحواذات على الشركات البريطانية.

وبموجب العرض، ستدفع «إنجريديون» ما يصل إلى 615 بنساً للسهم الواحد، تشمل 595 بنساً نقداً إضافة إلى توزيعات أرباح مستحقة، ما يقيّم الشركة البريطانية عند نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني، أو 3.7 مليارات جنيه شاملة الديون.

وتأتي الصفقة بعد فترة من الضغوط التي تعرضت لها أسهم «تيت أند لايل»، في ظل تراجع الأرباح وتحذيرات سابقة من ضعف الأداء، إلى جانب انخفاض أرباح النصف الأول من العام الماضي.

وتعكس هذه الخطوة استمرار نشاط الاستحواذ على الشركات المدرجة في السوق اللندنية، بعد صفقات مماثلة أعلنت مؤخراً في قطاعات متعددة، ما يعكس جاذبية الأصول البريطانية للمستثمرين الأجانب.

وفي الأسبوع الماضي وافقت شركة إيفوك المالكة لشركة ويليام هيل على عملية استحواذ بقيمة 243.1 مليون جنيه إسترليني من جانب شركة المقامرة اليونانية بيليز انترالوت بينما أعطى مجلس إدارة إنترتيك المتخصصة في المختبرات المعملية موافقته المبدئية لعرض بقيمة 9.4 مليارات جنيه من شركة «إيه كيو تي» السويدية.