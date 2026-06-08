الصين: تراجع مبيعات السيارات يؤدي إلى زيادة خفض توقعاتها السنوية

تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 22.1% في مايو، مما يسلط الضوء على استمرار الضعف في السوق، الأمر الذي دفع رابطة سيارات الركاب الصينية إلى خفض توقعاتها السنوية للمبيعات بشكل حاد.

وتتوقع رابطة سيارات الركاب الصينية الآن انخفاض مبيعات سيارات الركاب خلال العام بأكمله بنسبة 11%، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 1%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الرابطة إن هذا التعديل يعكس الأثر السلبي الحاد وغير المتوقع لارتفاع أسعار النفط على طلب المستهلكين وسلاسل الإمداد في قطاع الصناعة الأوسع - وهي عوامل ظهرت بالفعل في تراجع مبيعات مايو.

وتراجعت مبيعات سيارات الركاب إلى 1.5 مليون وحدة الشهر الماضي، فيما انخفضت مبيعات أنواع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بنسبة 39% على أساس سنوي.

كما تراجعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، أيضا بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات الرابطة.

وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت بنسبة 75.1%، غير أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع في السوق المحلية.