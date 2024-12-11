إيلون ماسك أول شخص تصل ثروته إلى 400 مليار دولار

أصبح إيلون ماسك أول شخص يصل صافي ثروته إلى 400 مليار دولار، وهو أحدث إنجاز لأغنى رجل في العالم.

وكان أحدث محفز هو عرض بيع أسهم داخلي بشركة «سبيس إكس» الخاصة، مما عزز صافي ثروة ماسك بنحو 50 مليار دولار في ضربة واحدة لتصل إلى 439.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وشهدت ثروة ماسك تحولاً جذرياً منذ أواخر 2022، عندما تبخر من صافي ثروته أكثر من 200 مليار دولار، لكن ثروته تلقت زخماً بشكل خاص في الآونة الأخيرة بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الشهر الماضي، حيث كان «ماسك» أبرز المتبرعين والمدافعين السياسيين عنه.

وارتفع سعر سهم «تسلا» بحوالي 65% منذ ما قبل الانتخابات، مدعوماً بتوقعات بأن ترامب سيبسط عملية طرح السيارات ذاتية القيادة ويلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تساعد منافسي «تسلا».

ومن المقرر أن يتولى ماسك دوراً رئيسياً في الإدارة الجديدة كرئيس مشارك لإدارة الكفاءة الحكومية المنشأة حديثاً، مما يمنحه صوتاً قوياً في واشنطن وخط اتصال مباشر مع المكتب البيضاوي.

وفي الوقت نفسه، نمت قيمة شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، «إكس إيه إي» (xAI)، بأكثر من الضعف منذ أن جمعت تمويلاً في مايو، لتصل إلى 50 مليار دولار، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن فوز ترمب ساعد في زيادة الاهتمام بالشركة مؤخراً.

وافقت شركة «سبيس إكس» ومستثمروها يوم الأربعاء على شراء أسهم بقيمة 1.25 مليار دولار من الموظفين وغيرهم من المطلعين على الشركة. الصفقة، التي تقدر قيمة شركة استكشاف الفضاء الخاصة بحوالي 350 مليار دولار، تجعل «سبيس إكس» الشركة الناشئة الخاصة الأكثر قيمة في العالم.

وتجني الشركة معظم أموالها من العقود المبرمة مع الحكومة الأمريكية، ومن المحتمل أن تعتمد على المزيد من الدعم تحت إدارة ترامب. أشاد الرئيس المنتخب برؤية ماسك المتمثلة في إرسال رواد فضاء إلى المريخ في خطاباته الانتخابية، وانضم إلى ماسك في إطلاق «سبيس إكس» في تكساس بعد فترة وجيزة من الانتخابات.