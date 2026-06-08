النفط يصعد بعد غارات إسرائيلية على لبنان

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الاثنين ​بعد أن شنت إسرائيل أمس الأحد غارات جديدة على لبنان ‌على الرغم ​من الهدنة بين البلدين، مما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.10 دولار، أو 2.32 بالمئة، لتصل إلى 92.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 ⁠ دولار، أو 2.5 بالمئة، لتصل إلى 95.42 دولارا للبرميل. وأدى ذلك إلى محو معظم الخسائر التي تكبدتها الأسعار يوم الجمعة، عندما تراجعت الأسعار على خلفية تزايد الآمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وشكلت أحدث الضربات على ما يبدو عائقا آخر أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة ‌فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرا رئيسيا لتدفقات النفط والغاز ‌العالمية.

ووسط أزمة الإمدادات الناتجة عن الحرب، وافقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاجها من النفط للمرة الرابعة في أربعة ‌أشهر. لكن المحللين قالوا إن القرار لن يكون له تأثير يذكر لأن معظم أعضاء أوبك+ لم ​يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الإنتاجية بسبب إغلاق مضيق هرمز أو، في حالة روسيا، الهجمات على البنية التحتية التي أضعفت قدرتها الإنتاجية.

وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة "في السوق الحالية، سيكون ​التأثير المادي لمثل هذا القرار قريبا ‌من الصفر".