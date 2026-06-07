«بريتش إيرويز» ترفع أسعار التذاكر مع تصاعد تكاليف الوقود

تعتزم شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» رفع أسعار رحلاتها خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود نتيجة استمرار التوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط، ما يضيف ضغوطاً جديدة على قطاع الطيران العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، شون دويلي، خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: إن طبيعة شبكة رحلات الشركة، التي تعتمد بشكل كبير على الرحلات طويلة المدى ورحلات رجال الأعمال والخدمات المميزة، تمنحها قدرة أكبر نسبياً على تمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار التذاكر، مقارنة بشركات تركز على الرحلات الترفيهية قصيرة المدى.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مجموعة «IAG» المالكة لـ«بريتش إيرويز» ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التشغيل، حيث تتوقع الشركة تحمل نحو 2 مليار يورو (حوالي 2.03 مليار دولار) كتكاليف إضافية للوقود خلال العام الجاري، مع سعيها لتعويض نحو 60% من هذه الزيادة عبر تحسين الإيرادات وإجراءات خفض التكاليف.

ويأتي ذلك في ظل أزمة أوسع يشهدها قطاع الطيران العالمي، إذ تعاني شركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالتقلبات الجيوسياسية، ما يضغط على هوامش الربحية ويدفع العديد منها إلى إعادة تسعير خدماتها لمواكبة التكاليف المتصاعدة.