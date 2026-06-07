الصين تقلص حجم السيارات الكهربائية مع ازدياد حجمها بسبب البطاريات

تسعى الصين إلى تطوير سيارات كهربائية أكثر نحافة وأقل حجماً، في تحول لافت بعد سنوات من توجه صناعة السيارات نحو بطاريات أكبر ومزايا إضافية أدت إلى زيادة ملحوظة في حجم ووزن سيارات الركاب، وفقاً لتقرير تلفزيون الصين المركزي (CCTV).

وأوضح التقرير أن متوسط وزن سيارة الركاب في الصين ارتفع إلى 1704 كيلوجرامات في عام 2024، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بعام 2012، وهو ما يعكس التحول الكبير في تصميم المركبات خلال السنوات الأخيرة.

كما أشار إلى أن عرض السيارات الكهربائية العائلية والرياضية متعددة الاستخدامات شهد توسعاً ملحوظاً، حيث يقترب عرض العديد من الطرازات من مترين أو يتجاوزه، ما جعل بعض المركبات أكبر من أن تتناسب مع مواقف السيارات المصممة وفق معايير قديمة وُضعت قبل نحو عقد من الزمن.

ويثير هذا الاتجاه مخاوف متزايدة بشأن الضغط على البنية التحتية الحالية، خصوصاً في المدن المكتظة، حيث لم تعد بعض مواقف السيارات قادرة على استيعاب الأبعاد الجديدة للمركبات الحديثة، ما يدفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في معايير التصميم والتخطيط الحضري.