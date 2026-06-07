الصين تدشّن أول مركز طاقة جاهز الصنع لدعم مراكز البيانات منخفض التكلفة

بدأ أول مركز طاقة جاهز الصنع عملياته في مدينة تشينجداو بإقليم شاندونج شرقي الصين، في خطوة تمثل نقلة نوعية في أساليب إنشاء مراكز البيانات وتزويدها بالطاقة، عبر نموذج أكثر سرعة وكفاءة وأقل تكلفة.

ووفقاً لتقرير تلفزيون الصين المركزي فإن النظام الجديد يتيح خفض استخدام الأراضي بأكثر من 30 % وتقليص التكاليف الإجمالية بنحو 20 %، إلى جانب إمكانية إنجاز عمليات البناء خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر فقط، ما يعزز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرقمية.

وقال تشو جون، الرئيس التنفيذي لشركة تشينجداو تي جود إلكتريك: «إن تصميم النظام يضمن تزويد كل قطعة من المعدات بثلاثة مصادر طاقة منفصلة، بما يعزز موثوقية الإمداد واستقراره، خصوصاً لمراكز البيانات التي تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية».

وتتخصص الشركة في إنتاج محطات فرعية جاهزة الصنع ومحولات طاقة، ضمن توجه متصاعد في الصين لتطوير حلول مبتكرة، تدعم توسع البنية التحتية الرقمية، وتقلل من زمن وتكلفة التنفيذ.