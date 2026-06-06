رئيس أكبر منتج للنفط الروسي: تحالف أوبك+ فقد ⁠بعضاً ​من إمكاناته ​بانسحاب الإمارات

أكد إيغور سيتشين رئيس روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، اليوم السبت، أن تحالف أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط فقد بعضا من إمكاناته مع انسحاب الإمارات منه.
وقال رئيس روسنفت في كلمة ألقاها في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا مهما لصادرات النفط والغاز الطبيعي العالمية، هو محاولة لتغيير قواعد سوق الطاقة العالمية لصالح الولايات المتحدة.
وأضاف إيجور سيتشين أن الأوضاع الخاصة بالعوامل الأساسية في أسواق النفط قد لا تعود إلى طبيعتها إلا في النصف الثاني من 2027 في حالة حل الأزمة في الشرق الأوسط.
وقال سيتشين إنه في حالة إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، قد يصل سعر النفط إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2026، ثم ينخفض إلى ما بين 80 و85 دولارا بعد عام.
وأشار إلى أن الصين هي الأقدر على تحمل تداعيات إغلاق مضيق هرمز بفضل سياستها الحكومية المدروسة جيدا.
وأضاف أن سياسة الصين في أمن الطاقة متوازنة وتستند إلى تقييم واقعي للمخاطر.