رئيس أكبر منتج للنفط الروسي: تحالف أوبك+ فقد ⁠بعضاً ​من إمكاناته ​بانسحاب الإمارات

أكد إيغور ​سيتشين رئيس روسنفت، ‌أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، ​اليوم السبت، ​أن تحالف أوبك+ ​الذي ⁠يضم كبار منتجي النفط فقد ⁠بعضا ​من إمكاناته ​مع انسحاب الإمارات منه.

وقال رئيس روسنفت في كلمة ‌ألقاها ⁠في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ​إن إغلاق مضيق هرمز، ⁠الذي يمثل ممرا ​مهما لصادرات النفط ​والغاز الطبيعي العالمية، هو محاولة لتغيير قواعد ​سوق الطاقة العالمية ​لصالح الولايات المتحدة.

‌وأضاف ​إيجور سيتشين أن الأوضاع الخاصة بالعوامل الأساسية ‌في أسواق النفط قد لا تعود ‌إلى طبيعتها إلا ‌في النصف الثاني ‌من ‌2027 في حالة حل الأزمة ​في ‌الشرق ​الأوسط.

وقال سيتشين ⁠إنه في حالة إعادة ​فتح ⁠مضيق هرمز ⁠على الفور، قد يصل سعر ⁠النفط إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2026، ثم ينخفض إلى ‌ما بين 80 ​و85 دولارا بعد عام.

​وأشار إلى أن الصين ‌هي ‌الأقدر على ‌تحمل تداعيات ​إغلاق ‌مضيق ​هرمز بفضل ⁠سياستها الحكومية ​المدروسة ⁠جيدا.

وأضاف أن ⁠سياسة ⁠الصين في أمن الطاقة متوازنة وتستند إلى ‌تقييم واقعي للمخاطر.