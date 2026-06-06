مفوض الاقتصاد الأوروبي يعارض تخفيف العقوبات على روسيا





أعرب مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس،الجمعة، عن معارضته الشديدة لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بصادراتها النفطية.

وقال دومبروفسكيس على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ريجا: "من الواضح أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف الضغوط على روسيا. يجب أن نواصل ممارسة الضغوط وفرض العقوبات عليها".

وأضاف المسؤول المولود في لاتفيا أن ذلك أمر مهم، حتى وإن كان "ليس بالمهمة السهلة" نظراً إلى ضرورة التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 20 حزمة من العقوبات على روسيا منذ أن شنت حرباً واسعة النطاق على أوكرانيا المجاورة في فبراير 2022.