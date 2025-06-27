فرنسا.. 0.8% ارتفاعاً في معدل التضخم بيونيو

ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة طفيفة الشهر الجاري، ولكنه ظل دون نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن معدل التضخم في فرنسا ارتفع إلى 8ر0% في يونيو الجاري، مقابل 6ر0% الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين الاقتصاديين، تشير إلى ارتفاع الأسعار الشهر الجاري بنسبة 7ر0%.

وتعكس هذه البيانات استقرار التضخم في منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة، مما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ثماني مرات في غضون عام.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صرحت بأن سياسة التخفيف المالي أوشكت على نهايتها، وأن البنك في وضع ملائم للتعامل مع التحديات بدءاً من الصدمات على صعيد التجارة العالمية إلى الحرب بين إيران وإسرائيل التي نشبت مؤخراً.

وجاء ارتفاع التضخم في فرنسا مدفوعاً بزيادة أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 4ر2% الشهر الجاري مقابل 1ر2% في مايو، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 2ر0% للشهر الثاني على التوالي.