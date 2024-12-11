النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر اليوم الأربعاء مع توقع المتعاملين في السوق ارتفاع الطلب في الصين العام المقبل بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيرا لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0131 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 72.29 دولاراً للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 68.68 دولاراً.

وقالت الصين يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" في عام 2025، وذلك في وقت تحاول فيه بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تيسير لسياستها النقدية في 14 عاماً.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر بما يزيد على 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وقال موكيش ساهديف، رئيس قسم تحليل شؤون النفط في ريستاد إنرجي إن التغييرات في سياسة الصين "من غير المرجح أن تقدم الكثير من الدعم للأسعار حتى يتم تطبيق سياسات الإدارة الثانية لترامب، والتي يمكن أن تعرقل الاتجاه الصعودي".

وأضاف "هذه (التغييرات التي أجرتها الصين) لا يمكن أن تساعد إلا في منع المزيد من الجوانب السلبية في أفضل الأحوال".

وفي الولايات المتحدة، قالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والوقود زادت الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام ارتفعت 499 ألف برميل. وأضافت أن مخزونات البنزين زادت 2.85 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.45 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات رسمية عن مخزونات النفط اليوم الأربعاء في الساعة 1530 بتوقيت غرينتش. ويتوقع المحللون انخفاضاً قدره 900 ألف برميل في الخام وزيادة قدرها 1.7 مليون برميل في البنزين.