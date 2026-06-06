النفط ينخفض مع استمرار العمليات في ميناء الفحل

انخفضت أسعار النفط، أمس، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.25% إلى 94.79 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت 2.84% عند التسوية في الجلسة الماضية.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتاً، ⁠أو 0.6%، إلى 92.48 دولاراً للبرميل، بعد خسائر 3.1% أول من أمس، ويتجه الخامان لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، مع زيادة خام غرب تكساس بأكثر من 6%.

وقالت شركة تنمية نفط عمان إن العمليات في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي، وذلك بعدما قالت مصادر في وقت سابق ‌إن تحميل النفط توقف بعد انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء وتصدر عمان بين ​800 ألف و900 ألف ‌برميل من النفط ​يومياً من هذا الميناء.

وذكر الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أول من أمس أن المنظمة تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب على ​النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لهذا العام.