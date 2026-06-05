أعمال صيانة توقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "ترك ستريم"

أظهرت بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (إنتسوج) والشركة المشغلة لشبكة الغاز في بلغاريا (بلغار ترانسجاز) أن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" توقفت بسبب أعمال صيانة محددة مسبقاً.

وقالت "بلغار ترانسجاز" على موقعها الإلكتروني إن أعمال الصيانة مستمرة خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيوفي محطة الضخ "روسكايا" ومحطات الاستقبال في تركيا.

ويعد خط الأنابيب "ترك ستريم" المسار الوحيد المتبقي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية النقل لمدة خمس سنوات مع موسكو، والتي انتهت صلاحيتها في الأول من يناير 2025. وتتلقى صربيا والمجر وسلوفاكيا الغاز عبر خط "ترك ستريم" بالإضافة إلى تركيا.