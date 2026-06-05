من ملاعب الكرة إلى إمبراطورية العقارات.. نيمار يطلق مشروعاً أسطورياً بـ1.5 مليار دولار

يُشارك لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار في مشروع استثماري عقاري وسياحي ضخم يمتد على ساحل ولايتي بيرنامبوكو وألاغواس في شمال شرق البرازيل، ضمن شراكة بين شركة NR Sports التابعة له ولوالده وشركة التطوير العقاري DUE Incorporadora، في إطار مخطط يحمل اسم "طريق DUE الكاريبي البرازيلي"، ويُعد من أكبر المشاريع المعلنة في قطاع العقارات السياحية بالمنطقة بقيمة إجمالية متوقعة تصل إلى 7.5 مليارات ريال برازيلي (1.5 مليار دولار أمريكي).

ويقوم المشروع على تطوير 28 مشروعا عقاريا فاخرا موزعة على شريط ساحلي يبلغ طوله نحو 100 كيلومتر، يشمل مجموعة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة مثل بورتو دي غاليناس، كارنيهيروس، وغوادالوبي في ولاية بيرنامبوكو، إضافة إلى ماراغوغي، أنتونس، بورغالو، وجاباراتينغا في ولاية ألاغواس، وهي مناطق تُعرف بشواطئها ذات المياه الفيروزية والمسابح الطبيعية والبنية السياحية المتنامية.

وتشير البيانات الصادرة عن الشركة المطورة إلى أن المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية الفاخرة، بل يتضمن منظومة متكاملة تجمع بين الإقامة السياحية والخدمات الترفيهية وإدارة الإيجارات قصيرة الأجل، بما في ذلك فلل وشقق ومنازل مطلة على البحر، إلى جانب خدمات فندقية وتجارب سياحية موجهة للمستثمرين والزوار، مع التركيز على نموذج الاستثمار في العقارات المخصصة للعطلات.

كما يتضمن المخطط إنشاء منطقة رياضية خاصة داخل أحد المجمعات السكنية، ضمن حزمة مرافق تشمل أندية شاطئية ومساحات ترفيهية وخدمات ضيافة وتجارب بحرية ورياضية، في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع القيمة الاستثمارية للمشروعات وتعزيز جاذبيتها في سوق العقارات الفاخرة.

وتعمل شركة DUE Incorporadora على تنفيذ المشروع على مراحل تمتد حتى عام 2037، حيث يُتوقع أن يتم إطلاق وتسليم الوحدات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، مع تقديرات تشير إلى تنفيذ نحو ثلاثة مشاريع سنويا ضمن الخطة العامة، بينما أفادت بيانات الشركة بأن بعض المشاريع قد بدأت بالفعل، من بينها مشروع "برايا إكزكلوسيف" في منطقة موورو ألتو، ومشروع NoMar Carneiros Ecoliving في برايا دوس كارنيهيروس، إضافة إلى مشاريع أخرى مدرجة ضمن قائمة التطوير مثل "فيلا كارنيهيروس".

وتؤكد الشركة أن المشروع يشمل أيضا خدمات مرتبطة بالتنمية المحلية، مثل برامج التدريب المهني، ودعم التوظيف، ومبادرات تعليمية بالتعاون مع مؤسسات مثل Sesi وSenac، في محاولة لربط التوسع العقاري بمساهمات اجتماعية في المجتمعات المحيطة، رغم أن الأثر الاقتصادي الفعلي لا يزال مرهونا بمرحلة التنفيذ الفعلي وحجم التشغيل على أرض الواقع.

ويأتي اسم نيمار في هذا المشروع كعامل تسويقي وإعلامي بارز، حيث يُستخدم حضوره وشهرته العالمية في تعزيز الوعي بالمشروع وجذب المستثمرين، فيما يظهر اللاعب كشريك في المبادرة إلى جانب دوره في الترويج لها، وهو ما منح المشروع انتشارا واسعا في وسائل الإعلام المتخصصة في الاقتصاد والعقارات والسياحة.

ويُنظر إلى "طريق DUE الكاريبي البرازيلي" كأحد أكبر المخططات العقارية السياحية في المنطقة، نظرا لحجمه الذي يشمل 28 مشروعا متكاملا وامتدادا ساحليا يبلغ نحو 100 كيلومتر، مع قيمة تطوير متوقعة تبلغ 7.5 مليارات ريال برازيلي، في وقت يعتمد نجاحه على وتيرة التنفيذ واستجابة السوق وقدرة المشاريع على تحقيق العوائد المستهدفة خلال فترة التطوير الممتدة حتى عام 2037.