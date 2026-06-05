توتر تجاري جديد.. معارضة صينية للرسوم الأمريكية المقترحة

ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن (المجلس الصيني لتعزيز ‌التجارة الدولية) عبر عن معارضته للرسوم الجمركية التي اقترحتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عقب تحقيق بشأن الممارسات التجارية غير ⁠العادلة.

ونقل التلفزيون المركزي عن المجلس القول أمس الخميس إن مجتمع الأعمال الصيني يشعر ‌باستياء شديد ويعارض بشدة الرسوم الجمركية الإضافية التي اقترحتها الولايات المتحدة ‌بنسبة 12.5 بالمئة على البضائع ‌الصينية.

وتقترح إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب فرض ‌رسوم جمركية إضافية بواقع عشرة في المئة أو 12.5 ‌بالمئة على الواردات من 60 ⁠دولة بعد أن خلص تحقيق أجري بموجب المادة 301 إلى أن ⁠هذه ⁠الدول أخفقت في الحد من تجارة السلع المنتجة بعمالة قسرية، ⁠وهو ادعاء رفضه شركاء الولايات المتحدة التجاريون.

ودعت الأوساط التجارية الصينية الولايات المتحدة إلى "التوقف عن التعميم وإساءة استخدام تدابير تقييد ‌التجارة، والتعامل بالشكل المناسب مع الخلافات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار والتشاور".

وقال المجلس إنه سيواصل دعم الشركات لتعزيز أطر الامتثال وقدراتها على إدارة المخاطر.