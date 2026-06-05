خام برنت دون 100 دولار

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعدما عزز ​اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار الآمال في التوصل إلى اتفاق ‌أوسع نطاقاً ​لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ما قد يفضي إلى فتح مضيق هرمز.

وشاب الحذر التداولات بشكل عام، ما حد قليلاً من الخسائر، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.2 % إلى 96.67 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتاً، أو 0.9 %، إلى 95.12 دولاراً.

وارتفع الخامان ⁠بنحو 2 % أول من أمس بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات على الكويت وضربات عسكرية أمريكية قرب مضيق هرمز.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو.بي.إس»، «في رأينا، يبقى الاتجاه التصاعدي للأسعار هو الأرجح ⁠طالما بقيت تدفقات النفط محدودة». وساهم تباطؤ الطلب الصيني أيضاً في الحد من ارتفاع الأسعار.