الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

حافظ ​الدولار على ارتفاع سجله في الآونة الأخيرة، وظل قرب ‌أعلى مستوى في ​شهرين، أمس، بعدما أدى وقوع أعمال قتالية جديدة في الخليج إلى التأثير سلباً على شهية المخاطرة، وتأرجح الين قرب مستوى 160 للدولار، ما أبقى المتداولين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات لدعمه.

وأدت هجمات إيرانية إلى أضرار بمطار الكويت أول من أمس، ⁠وشن الجيش الأمريكي غارات قرب مضيق هرمز، ما أثار قلقاً بشأن الهدنة الهشة وقوض آمال التوصل لحل دبلوماسي قريباً.

واتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار لكن التوصل لاتفاق أوسع نطاقاً ينهي ‌الأزمة في الشرق الأوسط والحرب في إيران ظل هدفاً صعب المنال ما أبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وزاد من الطلب على الدولار ‌من بين أصول الملاذ الآمن.

وخلال التعاملات صعد اليورو 0.1% مسجلاً ‌1.1609 دولار.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي الأوروبي ‌سيرفع معدل الفائدة على الودائع إلى ‌2.25% في 11 يونيو لكبح التضخم.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3427 دولار واستقر الدولار ​الأسترالي الحساس للمخاطر ‌عند 0.7129 دولار، ​وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5875 ⁠دولار ليتعافى من أدنى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، بشكل ​طفيف إلى ⁠99.45، بعد أن سجل ⁠أقوى مستوى منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة.

وقال سيم موه سيونج خبير تداول العملات في أو.سي.بي.سي «يبدو أن وضع الدولار كأحد ⁠أصول الملاذ الآمن يعود لقوته من جديد... لا شيء يؤدي لهبوط الدولار».

ووصل الين الياباني إلى 159.92 مقابل الدولار، مبتعداً قليلاً عن عتبة 160 التي وصل لها أول من أمس للمرة الأولى منذ 30 أبريل، ما أثار تحذيرات من السلطات.

وينظر إلى مستوى 160 على ‌نطاق واسع في الأسواق على أنه الخط الأحمر الذي يمكن أن تتدخل السلطات عنده.