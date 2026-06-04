«تي موبايل» توسّع حضورها العالمي بافتتاح مركز تكنولوجي ضخم في الهند

افتتحت شركة الاتصالات الأمريكية «تي موبايل» مركزاً للقدرات العالمية في مدينة حيدر آباد الهندية، في خطوة تعكس توسعاً استراتيجياً متسارعاً للشركات الأمريكية في أسواق المواهب التقنية العالمية، مع خطط لتوظيف نحو 1000 موظف بحلول عام 2027.

ويأتي هذا التوسع عبر استئجار مساحة مكتبية تمتد على 250 ألف قدم مربعة، ليكون المركز الجديد قاعدة عمليات متقدمة تدعم أعمال الشركة في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات.

ويعكس المشروع التحول المتسارع في طبيعة مراكز القدرات العالمية في الهند، والتي انتقلت من مجرد وحدات تعهيد منخفضة التكلفة إلى مراكز متكاملة تتولى وظائف تقنية متقدمة تدعم مقرات الشركات الأم حول العالم.

وسيتخصص المركز الجديد في تطوير البرمجيات وعمليات التطوير (DevOps) وتحليل البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب بناء قدرات رقمية متقدمة تدعم تطوير المنتجات والخدمات.

وأكد مسؤولون في الشركة أن اختيار مدينة حيدر آباد جاء بفضل ما تمتلكه من قاعدة واسعة من الكفاءات التقنية، إلى جانب بيئة ابتكار متقدمة وبنية رقمية راسخة.

وتُعد حيدر آباد وبنغالورو من أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب مراكز القدرات التقنية، إذ تستحوذان على ثلثي هذه المراكز الجديدة التي تنشئها الشركات الدولية في الهند، وفقاً لتقارير متخصصة في القطاع.