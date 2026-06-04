«تي إس إم سي» تكشف عجزاً في تلبية طلب الرقائق مع طفرة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات «TSMC» أن الطلب العالمي المتسارع على الرقائق المدفوع بازدهار الذكاء الاصطناعي يفوق قدرتها الإنتاجية، مرجحة استمرار فجوة العرض لسنوات، رغم التوسع الاستثماري في الولايات المتحدة وخارجها.

وقال سي سي وي، الرئيس التنفيذي للشركة خلال اجتماع المساهمين، إن «TSMC» لن تكون قادرة على تلبية كامل الطلب العالمي، خصوصاً من العملاء الأمريكيين، حتى مع دخول خطوط إنتاج جديدة حيز التشغيل خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تُقدَّر فيه استثمارات شركات الحوسبة السحابية في تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 725 مليار دولار خلال العام الجاري وحده، بحسب تقديرات «بلومبرغ»، ما يعكس حجم الضغط الهائل على سلاسل توريد أشباه الموصلات عالمياً.

وأكد وي أن الشركة ستتجنب رفع الأسعار بشكل مفاجئ كما حدث في أسواق رقائق الذاكرة، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأعمال وتوازن السوق، مع إعادة تأكيد توقعات نمو المبيعات بأكثر من 30 % خلال العام الحالي.

ورغم التوسع الخارجي، بما في ذلك خطط لبناء أربعة مصانع إضافية في الولايات المتحدة إلى جانب مشاريع قائمة، شدد رئيس الشركة على أن هذه الاستثمارات، التي قد تتجاوز 165 مليار دولار لا تزال غير كافية لتغطية كامل الطلب العالمي المتصاعد.

وفي أسواق المال تراجعت أسهم «TSMC» بنحو 1.7 % في بورصة تايبيه، إلا أن السهم حافظ على مكاسب قوية طويلة الأجل، إذ تضاعفت قيمته السوقية بأكثر من أربعة أضعاف، خلال ثلاث سنوات مدفوعة بازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، كما أعلن وي عن زيادة متوسط مكافآت موظفي الشركة بأكثر من 30 % هذا العام، في ظل الأرباح القياسية، التي تحققها الشركة مع استمرار موجة النمو في صناعة الرقائق المتقدمة.