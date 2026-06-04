«إيرباص» تستكمل أول رحلة لطائراتها المعدلة «إيه 350»

أعلنت إيرباص استكمال أول طائرة من طراز إيه 350 المعدل رحلتها التجريبية الأولى ويبلغ عدد طائرات المجموعة الأولى من هذا الطراز 12 طائرة تمت صناعتها لصالح شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز.

وتعتزم كانتاس استخدام طائرات الشركة الأوروبية في رحلات جوية مباشرة فائقة المسافات تربط سيدني بنيويورك ولندن. وقالت أيرباص، إن الطائرة الجديدة إيه 350 - 1000 يو.إل.آر فائقة المدى، التي يقودها طاقم اختبار طيران متخصص من إيرباص، أقلعت لأول مرة من مدينة تولوز الفرنسية.

وحلّقت لمدة 3 ساعات و43 دقيقة فوق فرنسا وساحلها على المحيط الأطلسي. وأضافت إيرباص: «بعد انتهاء جولة اختبار الطيران، سيتم تحديث الطائرة لتتوافق مع المواصفات التجارية لشركة كانتاس»، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليم طائرة ثانية فائقة المدى للشركة الأسترالية في أبريل 2027، وهي الآن في مراحل متقدمة من التجميع النهائي وستخرج من ورشة الطلاء خلال أيام. من ناحيتها قالت شركة الطيران الأسترالية، إن «أول رحلة طيران ناجحة (للطائرة) تمثل بداية لجولة اختبارات تستمر شهرين».

وطلبت كانتاس 12 طائرة أيه 350 المعدل 2022 في ذلك الوقت كانت الشركة تخطط لبدء تسيير رحلات طيران مباشرة تربط سيدني بمدن خارجية عدة منها نيويورك ولندن اعتباراً من أواخر 2025. لكن عمليات تصنيع هذه الطائرات تعثرت لدى إيرباص التي قالت إن مشكلات في سلاسل الإمداد وراء تعثر الجدول الزمني للإنتاج.

يذكر أنه لا توجد أي رحلات طيران مباشرة تربط الساحل الشرقي لأستراليا بأوروبا. ويبلغ طول المسافة بين سيدني ولندن 17.17 ألف كيلومتر وهو ما يزيد بمقدار 1500 كيلومتر عن المسافة بين لندن ونيويورك. ورغم ذلك فإن زمن الطيران للخطين واحد تقريباً ويبلغ حوالي 22 ساعة بسبب الرياح المعاكسة.