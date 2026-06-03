اقتصاد الجنسية الثانية.. 15 وجهة تغير قواعد «الحصانة»

لم تعد الجوازات مجرد وثائق سفر.. لقد تحولت إلى "أصول استراتيجية". بينما كانت صفقات الجنسية تُحسم في السابق بـ "الأرخص سعراً"، يكشف تقرير "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" عن زلزال في قواعد اللعبة؛ حيث أصبحت 15 وجهة عالمية اليوم لا تبيع مجرد هوية، بل تبيع "درعاً" من الامتثال والحوكمة تلاحقه النخب العالمية للنجاة في اقتصادٍ لا يعترف بالصدفة.

أصدرت شركة "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" مؤشرها السنوي "GCP Index" لعام 2026، وهو تقييم مستقل يضع 15 برنامجاً للجنسية السيادية تحت مجهر البيانات. لا يقيس التقرير مجرد "تذاكر دخول" للدول، بل يحلل 18 مؤشراً معقداً تتوزع على 5 محاور: الإجراءات، حرية التنقل، تعظيم الضرائب، جودة الحياة، والاستثمار، مع وضع مؤشري الامتثال والمصداقية كمعيارين حاسمين.

يأتي هذا التقرير بعد أكثر من 40 عاماً على ولادة قطاع الهجرة الاستثمارية مع قانون "سانت كيتس ونيفيس" عام 1984، لكنه يوثق اليوم تحولاً هيكلياً؛ حيث أطاحت "جودة الحوكمة والامتثال" بعنصر "التكلفة" من عرش المحركات الرئيسية للسوق.

وتؤكد باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي للشركة، أن العائلات فائقة الثراء توقفت عن البحث عن "أفضل عرض سعر" وبدأت في تصميم "منظومة متكاملة" تجمع بين التنقل، الاستقرار الضريبي، والوصول للأسواق، ضمن استراتيجية استثمارية طويلة المدى.

زعامة الكاريبي

احتلت دول شرق الكاريبي الخمس الصدارة: سانت كيتس ونيفيس (93.08)، أنتيغوا وباربودا (90.64)، غرينادا (87.87)، دومينيكا (87.19)، وسانت لوسيا (86.29). هذه المنطقة لم تعد ساحة للتنافس السعري، بل انتقلت إلى عصر "التنظيم الإقليمي الموحد" بعد التصديق على أول هيئة تنظيمية موحدة في تاريخ القطاع في أكتوبر 2025، وفرض حد أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف دولار.

تتصدر النمسا (80.12) ومالطا (83.58) المشهد كأقوى برامج للجودة وحرية التنقل. النمسا تسجل الدرجة الكاملة (100.0) في حرية التنقل (185 وجهة بلا تأشيرة)، بينما تمنح مالطا وصولاً كاملاً لمنطقة شنغن. والأهم هو تصدرهما (95 و93 على التوالي) لمؤشر الامتثال والحوكمة، مما يمنح هذه البرامج "شرعية دولية" فائقة تجعلها الأداة المفضلة للوصول للخدمات المصرفية العالمية.

وبرزت فئة "منخفضة التكلفة" (أقل من 150 ألف دولار) بقيادة فانواتو (86.14) وناورو (83.64). حقق البلدان العلامة الكاملة (100.0) في "تحسين الضرائب" بفضل أنظمة معفاة تماماً من ضرائب الدخل والشركات والميراث، مع أسرع معالجة طلبات في العالم (بين شهرين و4 أشهر).

عمق الاستراتيجيات

تتموضع تركيا (77.41)، الأردن (74.83)، ومصر (69.51) في منطقة مختلفة تعتمد على "حجم الاقتصاد المحلي". تركيا تظل اللاعب الأبرز بفضل عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي وإمكانية التأهل لتأشيرة المستثمر الأمريكية، بينما يتطور البرنامج الأردني لدعم خلق فرص عمل حقيقية، وتدخل ساو تومي وبرينسيب (71.23) المنافسة عبر برامج تنموية إفريقية ناشئة.

كشف التقرير عن تغير في فلسفة المتقدمين؛ حيث تخلت العائلات فائقة الثراء عن "برنامج الجنسية الواحدة" لصالح "المحافظ المتعددة" من الجنسيات والإقامات التي تُبنى كقطع الشطرنج لتحقيق أهداف ضريبية وتنقلية محددة. ويختتم جو رايس، رئيس برامج الكاريبي، بأن هذه البرامج لم تعد مجرد "جوازات سفر"، بل أصبحت محركات وطنية لبناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية مقاومة للمناخ.

يعتمد هذا المؤشر على قواعد بيانات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع تدقيق لكافة البيانات حتى أبريل 2026، ليوفر للمتقدمين وصناع القرار إطاراً شفافاً بعيداً عن التوقعات، حيث يتم تقييم البرامج وفق أوزان دقيقة (25% للإجراءات، 25% لحرية التنقل، 20% للاستثمار، 15% للضرائب، و15% لجودة الحياة).