موديز: حرب إيران تكلف الأمريكيين 100 مليار دولار في 3 أشهر

كشفت تقديرات صادرة عن وكالة موديز أناليتكس أن الحرب مع إيران كلفت الأسر الأمريكية نحو 100 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من النزاع، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

وأوضح مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس، أن تكلفة الحرب تجاوزت المكاسب التي حققتها الأسر الأمريكية من التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والطاقة محا إلى حد كبير أثر تلك التخفيضات.

وبحسب التقديرات، بلغت تكلفة الحرب نحو 750 دولاراً لكل أسرة أمريكية بعد أربعة أشهر من اندلاعها، حيث انعكست الزيادة في النفقات بشكل أساسي على أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى جانب ارتفاع تكاليف عدد من السلع والمواد الأولية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.

وقال زاندي إن الاقتصاد الأمريكي يتعرض لضغوط متزايدة في ظل استمرار الحرب، مضيفاً أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض هي الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، خاصة مع تراجع معدلات الادخار إلى مستويات متدنية تاريخياً.

وأشار إلى أن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب لم تقتصر على النفط فحسب، بل امتدت إلى مواد أخرى تشمل الهيليوم والأسمدة والبلاستيك، ما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

ورغم تراجع أسعار النفط نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بذروتها السابقة، فإنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، الأمر الذي انعكس على أسعار الوقود وتكاليف النقل والسفر الجوي.

وحذر زاندي من أن استمرار النزاع لفترة أطول قد يدفع المستهلكين إلى خفض إنفاقهم بصورة أكبر، وهو ما قد يضعف النشاط الاقتصادي ويزيد احتمالات تباطؤ النمو أو دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التقديرات في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة تأثيرات الحرب على الأسواق العالمية، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الطاقة والتجارة الدولية في حال تصاعد التوترات في المنطقة.